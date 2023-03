O programa "Som da Cidade" é o destaque da programação, já que ele é voltado especificamente para os músicos da região mostrarem suas composições autorais - Divulgação

Rio das Ostras - Parece que foi ontem, mas a Rádio Web Froc acabou de completar um ano de existência. Neste período, o canal contou com mais de 310 mil acessos, criando uma audiência que se solidifica a cada dia. Seu propósito continua firme de valorização dos artistas e músicos da Região que têm pouco espaço para apresentar seus trabalhos, principalmente os autorais, além de levar informação à população sobre as ações, projetos e serviços da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Administração Municipal.



Com uma programação diversificada, 24h por dia, os ouvintes têm a oportunidade de curtir os mais variados gêneros musicais, da música clássica ao funk, passando ainda pela MPB, pop, bandas nacionais, hip hop, samba, pagode, jazz, blues, bossa nova, tropicália, sertanejo, forró, piseiro, rock e sertanejo, além duetos consagrados, instrumental e trilhas sonoras de filmes de animações da Disney.



Dentre os programas produzidos pela equipe da Rádio, destacam-se o “Toque Musical’, que conta um pouco da história e curiosidades de um tema específico normalmente um ritmo musical; como a origem do Rock, do Rock nacional e rural e do movimento do Clube da Esquina, por exemplo; o “Quizz”, que é um jogo que tem como objetivo testar e avaliar os conhecimentos do ouvinte sobre uma canção ou um compositor com uma pergunta que é feita com opções de resposta, onde o resultado sai logo em seguida; e o “Top Hits”, que apresenta, a cada semana, grandes sucessos de um artista ou de uma banda ou uma revelação da MPB, contando um pouco da sua carreira.



SOM DA CIDADE – Tendo em vista a finalidade da Rádio, pode-se dizer que o programa “Som da Cidade” é o destaque da programação, já que ele é voltado especificamente para os músicos da região mostrarem suas composições autorais. Ao todo, 31 artistas já passaram pela programação da Rádio, apresentando um total de 267 músicas autorais.



CONVITE – A Fundação Rio das Ostras de Cultura convoca os artistas a encaminharem suas músicas para fazer parte da programação do Som da Cidade. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e podem encaminhar quantos materiais desejarem. Caso o autor seja menor de idade, ele deve estar devidamente representado por seu responsável legal. As inscrições devem ser feitas no e-mail radiowebfroc@gmail.com e conter cópia da carteira de Identidade, do CPF, e um portfólio com a comprovação de, no mínimo, um ano de atuação social/profissional nas áreas artística e cultural no Município de Rio das Ostras, ou comprovante de residência, que ateste o mesmo período, em conformidade com a Lei nº 2.051/2017. Além disso, deve anexar também o material fonográfico em formato mp3 com qualidade de gravação, que possibilite a veiculação pública.