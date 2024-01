Participação do município no evento foi viabilizada graças a um convite da presidente da Federação Internacional de Artes Cênicas e Esportes - Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2024 14:01

Rio das Ostras - O Festival de Novos Talentos de Rio das Ostras celebra uma conquista internacional, ao sagrar-se campeão no último final de semana do campeonato continental Performer Cup, conhecido como Americas P.A.S.S., realizado em Buenos Aires, Argentina. A talentosa cantora Jess Rock foi a grande vencedora, garantindo o primeiro lugar.

Na categoria 16 a 18 anos, Rafa Filgs, participante do Festival de Novos Talentos Kids, conquistou a medalha de Bronze, enquanto Samily, do Festival Modão, figurou entre os 10 melhores colocados. A participação do festival foi possível graças a um convite direto da presidente mundial da FIPASS, Valentina Spampinato, à organizadora do evento brasileiro, Mariza Gomes. A escolha ocorreu após uma análise técnica minuciosa e devido ao impacto social do evento na comunidade rioostrense.

“É uma emoção que não cabe no meu coração. São mais de 20 anos desenvolvendo este trabalho em Rio das Ostras; dando chance a milhares de pessoas que viram em nosso palco a oportunidade de dar o pontapé para sua carreira. Agradeço a todos que confiaram em nossa equipe”, relatou Mariza.

Com mais de duas décadas de existência, o Festival de Novos Talentos de Rio das Ostras desempenha um papel crucial ao proporcionar oportunidades a cantores e contadores de histórias. A Performer Cup é uma competição organizada pela F.I.P.A.S.S. – Federação Internacional de Artes Cênicas e Esportes – em parceria com C.S.A.In. – Corporate and Industrial Sports Centers –, um órgão de promoção esportiva associado ao Coni – Comitê Olímpico Nacional Italiano – e membro reconhecido da EFCS – European Federation for Company Sport –, além da WFCS – World Federation for Company Sport –, que gerencia as relações entre federações de todos os continentes.