Suspeito foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia Civil de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2024 17:41

Rio das Ostras - Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Rio+ Saneamento resultou na operação "Gota D'Água", com o objetivo de combater as ligações clandestinas de água que vêm causando um desvio de cerca de 60% do fornecimento destinado ao município.

Os policiais deram início à operação, localizando quatro pontos de furto de água durante a ação. Segundo a empresa de saneamento, esses desvios estavam prejudicando tanto pontos comerciais quanto residenciais, abastecendo até mesmo prédios inteiros.

Cinco pessoas foram detidas em flagrante durante a operação, sendo autuadas pelo crime de furto. Os autores foram conduzidos à 128ª DP - Rio das Ostras, onde estão à disposição da justiça. A empresa de saneamento alerta sobre a importância de denúncias, enfatizando que o sigilo é garantido.

O combate a essas ligações clandestinas não apenas visa preservar o fornecimento regular de água à população, mas também contribui para a segurança da cidade como um todo. A Polícia Civil solicita a colaboração da comunidade para tornar Rio das Ostras uma cidade mais segura.

