Durante toda a folia as chefes Penhamara e Silvia Stanzani, estarão oferecendo aos foliões a oportunidade de prolongar o encanto do Carna Jazz - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2024 11:49

Rio das Ostras - No meio da folia do Carnaval, muitos procuram o "depois" ou o “after”, buscando prolongar a magia dos shows e criar memórias especiais. Pesquisas recentes da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que um número crescente de pessoas busca experiências além dos palcos, e os amantes de jazz e blues têm se destacado nesse cenário.

Pelo segundo ano consecutivo, Rio das Ostras une a agitação do Carnaval com a tradição do festival de jazz e blues, o "Carna Jazz". O palco escolhido, o anfiteatro da Lagoa do Iriry, promete uma mistura animada entre a folia carnavalesca e os sons envolventes do jazz e blues. Em 2024, destacam-se as apresentações dos renomados artistas americanos Omar Coleman e Laretha Weathersby.

Mas e o "after"? Entre os destinos favoritos depois do Carna Jazz, o Galleria Gastrobar é escolhido pelos amantes da música, localizado a cerca de 300 metros da Lagoa do Iriry.

Conhecido por manter a tradição de tocar exclusivamente jazz e blues, o Galleria Gastrobar oferece não apenas uma experiência sonora única, mas também um mergulho na história desses gêneros. O espaço exibe um acervo significativo de fotos de artistas de Hollywood, enriquecendo a atmosfera cultural do local.

Penhamara de Araújo Lima, Chef e Dona do Galleria Gastrobar, destaca. "O Galleria Gastrobar é mais que um local para apreciadores de jazz e blues; é um refúgio onde a música ganha vida e as histórias dos grandes artistas ressoam. Nossa proposta é proporcionar uma experiência sensorial única, mesclando a sofisticação dos gêneros musicais com a energia do Carnaval em Rio das Ostras. Aqui, celebramos a fusão de culturas, e durante toda a folia, estaremos de portas abertas, prontos para ser o 'depois' perfeito, onde cada nota é um convite para prolongar a magia da festa", disse.

Durante toda a folia, as chefes Penhamara e Silvia Stanzani estarão oferecendo aos foliões a oportunidade de prolongar o encanto do Carna Jazz. Uma fusão perfeita entre a animação do Carnaval e a elegância do jazz e blues, proporcionando aos participantes uma experiência musical maravilhosa.