Rio das Ostras promove Carnaval para toda família - Foto: Ilustração

Rio das Ostras promove Carnaval para toda famíliaFoto: Ilustração

Publicado 09/02/2024 09:06 | Atualizado 09/02/2024 09:08

Rio das Ostras - Rio das Ostras está prestes a se transformar em um verdadeiro palco de celebração, com a divulgação da animada programação do Carnaval 2024. Voltado para toda a família, o evento, que ocorre de 10 a 18 de fevereiro, oferece atrações gratuitas e diversificadas, indo desde os pequenos até a terceira idade.

As novidades deste ano incluem a Matinê Adaptada, destinada às pessoas com autismo, e a segunda edição do Carna Jazz, uma opção para quem busca outros ritmos durante a festa.

O Carna Jazz, que acontece entre os dias 10 e 12 de fevereiro no anfiteatro da Lagoa de Iriry, apresenta uma programação alternativa com dois shows gratuitos por dia, contando até mesmo com a participação de atrações internacionais. A diversidade musical será marcada pelos talentos de artistas como Suê, Omar Coleman, Cláudia Falcão, Banda do Síndico, Banda Afroribeirinhos, e a diva do blues, Laretha Weathersby.

Os 21 blocos carnavalescos que desfilarão no Centro, Boca da Barra e em Costazul prometem agitar os foliões a partir de sexta-feira, dia 9, até o domingo, dia 18. A festa não termina tão cedo, com destaque para o Bloco do Torresmo na Quarta-feira de Cinzas e o Bloco É Marah encerrando o Carnaval com desfile em Costazul no domingo, dia 18.

Uma das grandes surpresas deste ano é a Matinê Adaptada, agendada para o domingo, dia 11, na Área de Eventos de Costazul. Este evento inclusivo, destinado às pessoas com autismo, oferecerá um ambiente com música mais suave e a presença de palhaços para proporcionar alegria às crianças. A iniciativa conta com o apoio fundamental da Amar – Apoio às Mães Atípicas Riostrenses.

As matinês tradicionais também marcam presença em Costazul, a partir das 17h, de sábado, 10, a terça-feira, 13, com animação da Orquestra Sambaqui, formada por ex-alunos e ex-professores do Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro.

Para garantir a segurança das crianças durante os eventos, a Secretaria de Turismo disponibilizará pulseirinhas de identificação com nome da criança, do responsável e telefone de contato.

Os bailes noturnos, preparados para o público adulto, ocorrem de sábado a terça-feira, sempre a partir das 22h, com atrações como Renato e seus Blue Caps, Cida Garcia, Luan Schuenkel, e a Banda Celebrare, encerrando as festividades na terça-feira, 13.