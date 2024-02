Máscaras de carnaval em exposição em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 09/02/2024 09:09

Rio das Ostras - Para mergulhar no clima carnavalesco desde o início, a Fundação Rio das Ostras de Cultura promove a abertura da exposição "Faces da Folia: Máscaras que Encantam" nesta sexta-feira, dia 9, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior. O evento destaca o talento de três artistas locais: Marrie Machado, Ana Moreno (da marca Saruê) e Ketlyn Oliveira Ximenes, professora de artes.

O público terá a oportunidade de apreciar as criações únicas das artistas, que apresentam suas máscaras confeccionadas com as técnicas de papel machê e papietagem com gesso. Além da exposição visual, um painel informativo contextualiza a história por trás desse adereço fundamental para o Carnaval.