A competição, acontecerá nos dias 24 e 25 de fevereiroFoto: Divulgação

Publicado 09/02/2024 09:13 | Atualizado 09/02/2024 09:13

Rio das Ostras - A Equipe R.O. de Futevôlei, comemorando seus 9 anos de trajetória, prepara-se para sediar mais uma edição emocionante do seu tradicional torneio na Praia do Bosque. Nos dias 24 e 25 de fevereiro, a areia será palco de intensas disputas, abrangendo categorias que vão desde iniciantes até adaptações para pessoas com deficiência.

O torneio oferece diversas modalidades, como Aberto para o público geral, Intermediário, Torneio Interno para alunos da Equipe R.O. de Futevôlei, Torneio Iniciante, Torneio Infantil e Torneio Feminino. Além disso, três desafios distintos prometem elevar a competição a um novo patamar.

No "Desafio Rei da Equipe R.O. de Futevôlei", os praticantes do esporte vinculados ao projeto disputarão entre si pelo troféu e pelo título de grande campeão. Já no "Desafio Cts", a competição envolverá equipes de outros Centros de Treinamento, enquanto no "Desafio da Inclusão", atletas com deficiência e/ou baixa mobilidade terão a oportunidade de mostrar suas habilidades no esporte.

Além dos cobiçados troféus, a premiação incluirá também valores em dinheiro para os vencedores. As vagas são limitadas, e os interessados podem garantir a participação através do whatsapp (22) 99890-5696, com Felipe Cabral.

Este prestigiado Torneio de Futevôlei é uma iniciativa da Equipe R.O. e conta com o apoio institucional da Subsecretaria de Esporte e Lazer, além da divulgação realizada pela Assessoria de Comunicação e Tecnologia da Informação. O evento promete ser uma celebração esportiva memorável, marcada pela competição acirrada e pela inclusão de todos os amantes do futevôlei.