O jogador João Pedro, que acabou de completar 18 anos, assinou com o Itaberaí Esporte Clube, de GoiásFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2024 13:45 | Atualizado 26/02/2024 13:47

Rio das Ostras - A fábrica de craques de Rio das Ostras colhe mais um sucesso ao exportar talento para um grande time. João Pedro, jovem lateral de 18 anos, acaba de assinar contrato com o Itaberaí Esporte Clube, em Goiás.

O jogador, carinhosamente apelidado de Babos por seus colegas de time, já havia participado de inúmeros campeonatos regionais e municipais antes de chamar a atenção de um olheiro. Após um período de treinamento e a demonstração de suas habilidades, João Pedro garantiu seu lugar no time e está pronto para entrar em campo no Campeonato Goianão 2024.

Babos, campeão da Copa Floripa de 2022, é mais um produto da escola de futebol promovida pela subsecretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras. O treinador Felipe Cabral, que acompanhou a trajetória do jogador desde o sub 15, destaca o sucesso como resultado do trabalho nos campos da cidade.

“Nosso objetivo é deixar todos preparados para quando as oportunidades aparecerem. É motivo de orgulho para mim, para os preparadores físicos e os outros treinadores”, comenta Cabral.

João Pedro expressa sua felicidade com a oportunidade no novo clube e agradece aos amigos do Centro de Treinamento que o ajudaram a não desistir do sonho. Ele compartilha a aspiração de inspirar os jovens atletas de Rio das Ostras a persistirem em seus objetivos.

“Meu sonho é inspirar a criançada daqui a não desistir, porque com persistência, trabalho e dedicação a gente chega lá. Eu agradeço a Deus e a todos que fizeram parte disso, a palavra é gratidão”, conclui João Pedro, já em treinamento com seu novo time.