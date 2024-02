As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas até 14 de março, exclusivamente pela internet - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 11:15

Rio das Ostras - Até o dia 14 de março, estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj, oferecido pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O curso, com inscrições gratuitas, visa preparar os candidatos para o Enem, Vestibular Cederj e outros vestibulares.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site link para inscrições. O Polo em Rio das Ostras está localizado na Rua do Engenheiro, Lote 9C, Quadra F, na Zona Especial de Negócios (ZEN) do município.

O Pré-Vestibular Cecierj é destinado a estudantes matriculados no último ano ou que já concluíram o Ensino Médio em instituições públicas ou particulares. As aulas estão programadas para iniciar em 6 de abril e terminar em 7 de dezembro de 2024.

Durante o curso, os alunos terão acesso a material didático impresso, colorido e conectado à plataforma de estudos. Aqueles que optarem pelo formato online terão acesso exclusivamente à versão digital do material.

Essa iniciativa busca democratizar o acesso à preparação para o vestibular, contribuindo para a formação acadêmica e o ingresso no ensino superior.