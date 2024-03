Concessionária participa de atendimento especial em comemoração ao Dia do Consumidor, em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Concessionária participa de atendimento especial em comemoração ao Dia do Consumidor, em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 01/03/2024 13:27

Macaé - Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Procon de Rio das Ostras realizará, em conjunto com uma empresa local, um Atendimento Especial no dia 15 de março, das 9h às 16h, na sede do Procon, localizada no Centro de Cidadania, bairro Âncora.

A ação tem como foco proporcionar uma oportunidade especial aos clientes para negociarem suas dívidas em condições diferenciadas. Podem ter acesso aos benefícios os clientes residenciais e comerciais com mais de duas contas vencidas.

Clientes interessados e que atendem aos requisitos estabelecidos podem se inscrever na sede do Procon, no período de 01 a 06 de março. O Centro de Cidadania está localizado na Rua das Casuarinas, nº 595 - Âncora, Rio das Ostras.

A parceria entre o Procon e a empresa local demonstra o compromisso em oferecer suporte aos consumidores e oportunidades de regularização de débitos em um ambiente colaborativo.

Principais Benefícios Oferecidos:

Parcelamento de Dívidas: Opção de parcelar dívidas em até 24 vezes.

Isenções de Taxa de Religação: Benefício de isenção de taxa para religação.

Isenções de Juros e Multas: Possibilidade de isenção de juros e multas.

Avaliação para Flexibilizar Débitos: Análise para flexibilização de débitos.