Em dezembro do ano passado, a polícia já havia tentado efetuar a prisão do foragido, mas durante a ação um policial foi baleado no braço, e o mesmo conseguiu escapar - Foto: Divulgação

Em dezembro do ano passado, a polícia já havia tentado efetuar a prisão do foragido, mas durante a ação um policial foi baleado no braço, e o mesmo conseguiu escaparFoto: Divulgação

Publicado 29/02/2024 11:37 | Atualizado 29/02/2024 11:42

Rio das Ostras - Num esforço incansável, a Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu, na tarde desta quarta-feira (28), um homem de 23 anos por associação ao tráfico de drogas. O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto desde 2018, quando foi condenado pelo crime.

Em dezembro do ano passado, a polícia já havia tentado efetuar a prisão do foragido. No entanto, durante a ação, um policial foi baleado no braço, e o suspeito conseguiu escapar. Determinados a capturá-lo, os policiais receberam novas informações sobre seu paradeiro e se dirigiram novamente ao bairro Nova Cidade, onde finalmente localizaram o homem.

O indivíduo foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permaneceu preso à disposição da justiça.