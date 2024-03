As tímidas campanhas de conscientização realizadas até agora não foram suficientes para conter a proliferação do mosquito transmissor - Foto: Divulgação

Publicado 01/03/2024 13:27

Rio das Ostras - Rio das Ostras está vivenciando uma crise de saúde pública diante do descontrole dos casos de dengue, e as críticas à falta de ações eficazes por parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde estão se intensificando.

A ausência de um plano de contingência eficiente é evidente, refletindo o despreparo das autoridades para lidar com uma situação de emergência em saúde. A inércia da Prefeitura tem deixado a população à mercê do avanço descontrolado do mosquito Aedes aegypti.

As tímidas campanhas de conscientização realizadas até agora não foram suficientes para conter a proliferação do mosquito transmissor. A falta de estratégias claras e ações preventivas robustas evidenciam a falta de comprometimento com a saúde da população.

Os cidadãos, preocupados e desassistidos, clamam por medidas concretas, como mutirões de limpeza e ações assertivas de combate aos focos de reprodução do Aedes aegypti. A demora em responder a esse cenário crítico coloca em risco a saúde e o bem-estar de todos.

A população de Rio das Ostras clama por uma gestão comprometida com a saúde pública, capaz de agir prontamente diante de uma situação tão alarmante como a atual epidemia de dengue.