Operação aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, nos dois sentidos da via - Foto: Divulgação

Publicado 01/03/2024 13:29

Rio das Ostras - A Secretaria de Segurança Pública intensificou suas operações na última quinta-feira, 29 de fevereiro, com o objetivo de combater irregularidades no trânsito e inibir práticas criminosas. A ação, realizada em conjunto, teve como foco a Rodovia Amaral Peixoto, nos dois sentidos da via, em frente à Praça José Pereira Câmara, no Centro.

Durante a operação, foram realizadas 465 abordagens, resultando em 19 notificações. Além disso, quatro Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos, duas motos foram encaminhadas ao Depósito Público, e um veículo foi apreendido.

A ação contou com a colaboração das Forças de Segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e a 3ª Companhia do 32ª Batalhão de Polícia Militar.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Vicente Lobo, destacou que as operações continuarão acontecendo em diversos pontos do município, visando coibir práticas criminosas e promover um trânsito mais seguro. "Promover um trânsito mais seguro é dever de todos. A educação e o respeito às normas são essenciais para evitar acidentes. Seguiremos realizando as operações para combater as irregularidades", afirmou.