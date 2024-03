Pedro estava desaparecido desde a última sexta-feira (08), quando saiu de casa para ir treinar futebol, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2024 18:21 | Atualizado 09/03/2024 18:21

Rio das Ostras - Na tarde deste sábado (09), a família de Pedro Miguel Leite Mattos, de 16 anos, recebeu um alívio ao encontrá-lo com vida às margens da Lagoa de Iriry, em Rio das Ostras. O adolescente estava desaparecido desde a última sexta-feira (08), quando saiu de casa para um treino de futebol em Macaé.

De acordo com familiares, Pedro informou que não haveria treino e que retornaria para casa, mas não deu mais notícias. Preocupados, os parentes iniciaram as buscas na Lagoa de Iriry, onde seu celular indicava a localização. No entanto, sua mochila e celular foram encontrados no Mirante, sem sinais do jovem.

O Corpo de Bombeiros localizou Pedro na tarde de sábado, encerrando a angústia da família. O adolescente, residente no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) no bairro Âncora. Segundo a família, Pedro não tinha envolvimento com atividades ilícitas.