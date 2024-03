Funcionários denunciaram suspeita de dois indivíduos tentando roubar objetos do Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins - Foto: Ilustração

Publicado 07/03/2024 13:56 | Atualizado 07/03/2024 13:59

Rio das Ostras - Uma ação policial resultou na apreensão de um menor de idade e na prisão de José Carlos da Silva Marvila por tráfico de drogas na última terça-feira, na Rua Palmira Ribeiro de Souza, bairro Nova Aliança.

Segundo a polícia, agentes do PROEIS foram alertados por funcionários da Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos sobre a suspeita de dois indivíduos tentando roubar objetos do Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins, ambos localizados no bairro Extensão do Bosque.

Ao chegar ao local, os agentes avistaram os suspeitos, que tentaram fugir. Após uma perseguição, o menor foi capturado, enquanto José Carlos da Silva Marvila foi encontrado em uma casa abandonada, sendo encaminhado ao Pronto Socorro Municipal devido a escoriações da fuga.

Durante a revista, foram encontrados na posse dos suspeitos três celulares, 122 pinos de cocaína e 57 buchas de maconha, resultando na apreensão do material e na condução dos envolvidos para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.