Teresa assumiu a prefeitura após o assassinato de Cláudio Ribeiro em 06 de fevereiro de 1996, primeiro prefeito eleito de Rio das OstrasFoto: Picasa

Publicado 07/03/2024 13:31

Rio das Ostras - A ex-prefeita de Rio das Ostras, Teresa Visconte Gianazzi, faleceu aos 74 anos. Teresa assumiu a prefeitura após o trágico assassinato de Cláudio Ribeiro em 6 de fevereiro de 1996, que foi o primeiro prefeito eleito da cidade.

Na época em que assumiu o mandato, a prefeitura enfrentava sérios problemas financeiros, questões ambientais decorrentes da ocupação irregular do mangue e questões com o IBAMA relacionadas ao lixão da cidade, localizado onde hoje se encontra a localidade do Portelinha.

Ao longo de seu mandato, Teresa trabalhou para enfrentar esses desafios e buscar soluções para os problemas que assolavam a administração municipal. Ao término de seu mandato, ela optou por não assumir outro cargo eletivo.

O sepultamento de Teresa Visconte Gianazzi está marcado para ocorrer hoje pela manhã no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro ncora, onde familiares e amigos prestarão suas últimas homenagens.