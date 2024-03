A confissão do suspeito não apenas revelou detalhes do assassinato, mas também apontou a localização exata do corpo - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 04/03/2024 22:33

Rio das Ostras - O corpo da médica Glaubenia Serpa Costa, de 53 anos, desaparecida desde julho de 2023, foi encontrado enterrado no quintal de sua residência. O principal suspeito do crime é um funcionário da vítima, que confessou o homicídio durante depoimento à Polícia Civil.



A confissão do suspeito não apenas revelou detalhes do assassinato, mas também apontou a localização exata do corpo da médica e forneceu informações cruciais sobre a arma do crime, uma faca. As autoridades informaram que as redes sociais e contas bancárias de Glaubenia estavam sendo ativamente movimentadas pelo suspeito para não levantar suspeitas.



O carro da vítima, registrado no nome do suspeito, foi apreendido e levado para a delegacia como parte das evidências. O desaparecimento de Glaubenia, que residia em Macaé mas era natural do Ceará, estava sendo investigado pela Polícia Civil desde janeiro deste ano, após uma solicitação do Ministério Público.



O inquérito está em andamento, e o suspeito enfrentará acusações de feminicídio e ocultação de cadáver. Outras pessoas, incluindo a esposa do suspeito, serão convocadas para prestar depoimento conforme as investigações avançam. A tragédia levanta questionamentos sobre a segurança e as circunstâncias que levaram a esse desfecho brutal, deixando a comunidade local consternada e em busca de respostas.