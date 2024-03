Operação terminou no início da noite, por volta de 18H30. - Foto: Divulgação

Operação terminou no início da noite, por volta de 18H30.Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2024 10:45

Rio das Ostras - Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras executaram uma operação de fiscalização de trânsito nesta quinta-feira (29). A ação teve como objetivo principal a prevenção e a manutenção da ordem pública no município.

Durante a operação, os agentes percorreram a RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, na altura da Praça José Pereira Câmara, nos dois sentidos da via. Em seguida, dirigiram-se para a Avenida do Contorno, próximo ao Trevo da RJ-162, realizando abordagens nos dois sentidos da via.

Ao longo da ação, foram efetuadas 465 abordagens, resultando em 19 notificações. Além disso, quatro Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos. Três motos foram alvo da operação, sendo duas encaminhadas para o depósito e uma levada para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.

A operação contribuiu para a promoção da segurança viária na região e para a conscientização dos condutores sobre a importância do cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).