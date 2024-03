Casal é preso em Rio das Ostras por criar falsa vaquinha - Foto: Reprodução Rede Social

Casal é preso em Rio das Ostras por criar falsa vaquinhaFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 04/03/2024 15:35

Rio das Ostras - O caso envolvendo Luiz Antonio dos Santos Barbosa e Tainara Ribeiro Subtil continua repercutindo após a prisão do casal em uma pousada em Rio das Ostras. Os dois foram detidos por policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia, com a prisão preventiva decretada pela 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro acusa o casal de estelionato, falsificação e uso de documentos falsos.

O promotor Sauvei Lai, responsável pelo caso, revelou que esta não é a primeira vez que o casal cometeu esse tipo de crime. Eles já haviam se apropriado de publicações anteriores de outra família que buscava contribuições para o tratamento de uma criança realmente doente. Neste último golpe, embora a criança na campanha exista e esteja doente, ela não tem vínculo com os estelionatários, que se apropriaram de todo o dinheiro arrecadado.

As vítimas, provenientes de pelo menos cinco estados brasileiros, procuraram a delegacia para denunciar os perfis falsos mantidos pelo casal nas redes sociais. Uma das crianças cujas fotos foram utilizadas foi Nicoly, de 5 anos. Sua mãe, Madelaine Morigi, abriu uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento de leucemia da filha. A família conseguiu arrecadar R$ 17,3 mil em duas campanhas. A descoberta do golpe ocorreu quando um homem acusou Madelaine de golpista por usar a imagem de Nicoly em outra campanha.