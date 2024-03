A investigação também revelou que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a tirar a própria vida - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2024 13:30

Rio das Ostras - Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, em Araguari. O caso, que ganhou notoriedade no final do ano passado, revelou a trágica história da jovem após receber ataques nas redes sociais devido a prints sobre um suposto affair com o humorista Whindersson Nunes.

A autora das mensagens difamatórias, uma jovem de 18 anos da cidade de Rio das Ostras, foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio.

Jéssica tirou a própria vida depois que páginas como Choquei, além de outros perfis de fofoca, divulgaram a suposta relação. A Polícia revelou, por meio de nota, que "a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela em uma rede social. Ela fez toda a montagem e divulgou para as páginas de notícias, esse suposto relacionamento com o humorista Whindersson", declarou o delegado Felipe Oliveira.

A investigação também revelou que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a tirar a própria vida.