Músico era morador de Rio das Ostras, querido entre amigos, e se destacou no meio artístico local durante sua vida.Foto: Ilustração

Publicado 07/03/2024 13:44

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras lamenta a partida do músico Mauricio Libardi Júnior, aos 38 anos, na noite da última quarta-feira. Mauricio travava uma corajosa batalha contra a leucemia desde 2023, conquistando o carinho e admiração de todos que o conheciam.

Mauricio, carinhosamente chamado de "mauricinho", era um morador querido entre amigos e se destacava no cenário artístico local. Sua contribuição musical foi marcante, sendo parte integrante do coral Vozes do Leripe por muitos anos.

O músico deixou sua marca no tradicional festival de novos talentos da cidade, onde sua alegria se transformava em belas melodias. Mauricio amava os palcos e dedicava-se com paixão à sua arte.

A despedida de Mauricio está marcada para hoje, às 15h, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no ncora, onde será sepultado às 16h. Deixa duas filhas, mãe, pai, irmãos e uma classe artística que hoje chora sua partida.