Ele foi transferido para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras Foto: Ilustração

Publicado 07/03/2024 13:36

Rio das Ostras - Um casal foi detido pela Polícia Militar após um disparo acidental de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (6) em Rio das Ostras.

A guarnição do 32º BPM foi acionada por um transeunte que relatou ter ouvido um disparo de arma de fogo vindo de um veículo branco na Avenida Brasília, no Jardim Bela Vista. Os policiais localizaram o carro e abordaram o casal.

Segundo o relato do homem, de 36 anos, ele e a mulher, de 37 anos, entraram em vias de fato durante uma discussão. Na briga, a arma, que estava no carro, foi acidentalmente disparada.

A pistola Taurus G2 com 12 munições intactas e uma deflagrada, estava registrada em nome do homem, que possuía posse de arma, mas não possuía o porte. No entanto, ele também dirigia sob a influência de álcool e foi autuado por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante.

O homem foi, inicialmente, encaminhado para a UPA de Rio das Ostras para atendimento médico, devido às feridas causadas pela mulher durante a briga. Em seguida, ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, onde foi constatada a alcoolemia.

Logo depois, ele foi transferido para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde ficou preso. A mulher não apresentava feridas e foi liberada ainda no local do fato.