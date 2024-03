A motocicleta foi apreendida - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2024 14:01

Rio das Ostras - Um homem foi preso por conduzir uma motocicleta sem placa e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O incidente ocorreu na Rua Alameda Casemiro de Abreu, localizada no Centro de Rio das Ostras.

De acordo com relatos, agentes do Motopatrulha avistaram o indivíduo pilotando a motocicleta desprovida de placa de identificação. Após a abordagem, verificou-se que o homem não possuía a CNH nem a documentação do veículo.

Os agentes, pertencentes ao Aprev ncora, encaminharam o indivíduo para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permanece detido. A motocicleta foi apreendida conforme as normas legais.

Conforme o artigo 230, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação configura infração gravíssima, acarretando sete pontos na Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e a remoção do veículo.