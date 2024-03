Assessoria jurídica de Adriano Pereira emite nota de repúdio e esclarecimento sobre ataques e ameaças contra jornalista - Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2024 12:04

Rio das Ostras - O jornalista Adriano Pereira, reconhecido na região de Rio das Ostras, está passando por momentos difíceis após veicular uma reportagem envolvendo um influencer de Nova Friburgo. Após a divulgação do artigo, que abordava um episódio no qual o influencer foi flagrado realizando manobras arriscadas com uma motocicleta no último final de semana, Adriano passou a receber ameaças e ataques, incluindo tentativas de derrubar suas contas, orquestrados por seguidores do influenciador digital.



Vale ressaltar que tais manobras estão em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), colocando em risco a integridade física do próprio influencer, de terceiros e infringindo a ordem pública, uma vez que ele transitava com um veículo motocicleta modificado para produzir um barulho estrondoso, conhecido como "dar um grau".



O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais, com muitos comentários condenando a conduta do influencer. Uma internauta expressou sua indignação, afirmando que o comportamento do indivíduo contribui para a deterioração da cidade. "É inaceitável que alguém venha de fora e desrespeite nossa comunidade. A atuação da polícia foi essencial, e parabenizo aqueles que não se calaram diante disso", disse ela.

Diante da repercussão negativa, o influencer envolvido, Lucas Turri, usou suas redes sociais para postar um vídeo se desculpando pelo ocorrido, referindo-se às manobras realizadas com a moto e ao barulho das aceleradas.



Outro internauta expressou preocupação com os possíveis impactos do comportamento do influencer. "Ele não pensou nos idosos, nas crianças e nas pessoas com deficiência. Apesar de apreciar suas ações altruístas, esse comportamento foi uma grande decepção", comentou, referindo-se à imagem mostrada na reportagem.



Diante das ameaças recebidas, Adriano Pereira não se intimidou e tomou providências legais. Registrando um Boletim de Ocorrência na 128ª Delegacia de Polícia, ele espera que o caso seja devidamente investigado.



As mensagens de apoio ao jornalista foram rápidas. Um internauta destacou a integridade de Adriano e o encorajou a continuar. "Seu trabalho fala por si só. Continue firme!", escreveu.



Outro internauta expressou solidariedade e desejou segurança ao jornalista. "Fique em paz, Adriano. Você estava apenas cumprindo seu dever. Espero que as autoridades garantam sua segurança", comentou.



A comunidade também se uniu em apoio a Adriano, enfatizando o respeito à lei e repudiando qualquer forma de ameaça ou intimidação. "Estamos com você, Adriano. Não vamos permitir que nossa cidade seja desrespeitada", afirmou um internauta.



A equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades está em contato com Lucas Turri, o influencer envolvido, para obter seus comentários sobre o caso e com a Fenaj - Federação Nacional dos Jornalistas. A matéria continua sendo atualizada para trazer mais informações sobre essa situação controversa.

