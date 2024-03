Para atender a um número maior de espectadores, o espetáculo terá duas sessões, às 17h e às 19h - Foto: Ilustração

Publicado 26/03/2024 13:11 | Atualizado 26/03/2024 13:12

Rio das Ostras - Com um elenco composto por alunos e ex-alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, a Fundação Cultural de Rio das Ostras apresenta nesta sexta-feira (29), no Teatro Municipal Joel Barcellos, a encenação da Paixão de Cristo. Para atender a um número maior de espectadores, o espetáculo terá duas sessões, às 17h e às 19h.

A entrada é gratuita, mas quem puder, deve contribuir com um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será doada para instituições do município. A retirada dos ingressos será a partir de quarta-feira (27), das 14h às 18h, na bilheteria do Teatro.

Este ano, a encenação da Paixão de Cristo conta, de forma lúdica e dinâmica, os últimos dias de Jesus na Terra, desde a sua entrada em Jerusalém, aclamado pelo povo. O texto busca refletir sobre aquilo que julgamos ser o maior ensinamento deixado por Jesus: o amor é o dom maior. O espetáculo conta com 18 atores, todos de Rio das Ostras.

Para a presidente da Fundação Cultural de Rio das Ostras, Cristiane Regis, ter um elenco formado somente por talentos locais é um orgulho. “É gratificante ver um espetáculo com atores e atrizes que passaram e que estão se formando no nosso Centro de Formação Artística. Isso mostra que o trabalho que está sendo desenvolvido está no caminho certo. Vamos continuar sempre valorizando os nossos talentos”, declarou.