Apesar das previsões ao longo da última semana alertarem para uma situação crítica, o Município foi pouco impactado pelas chuvasFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 13:06

Macaé - Apesar da presença de gigogas e da falta de calçamento adequado, além da falta de segurança e do acúmulo de lixos e entulhos em alguns pontos, a Defesa Civil de Rio das Ostras esteve mobilizada durante todo o final de semana, de 22 a 24 de março, período de Estado de Alerta para fortes chuvas em todo o Estado. Segunda-feira (25), os agentes estiveram nas ruas, monitorando as localidades que apresentam maior grau de vulnerabilidade hidrológica, ou seja, com maior risco de inundações e alagamentos.

Apesar das previsões ao longo da última semana alertarem para uma situação crítica, o Município foi pouco impactado pelas chuvas. A equipe durante todos os dias monitorava as condições dos canais, rios e sistemas de drenagem nos pontos de maior risco da cidade.

O coordenador da Defesa Civil, Jorge Mazzo, falou sobre as localidades que comumente eram afetadas no passado e que com os serviços preventivos não tiveram impacto.

“Nas localidades de Cidade Praiana, Cidade Beira Mar e adjacências, áreas afetadas no passado, os sistemas de drenagem e as bacias de acumulação funcionaram bem e suportaram o volume de chuvas precipitadas. No Âncora, Cláudio Ribeiro e Village, graças à limpeza preventiva do Rio Jundiá, também não foram registrados maiores problemas, somente questões pontuais de bolsões de água”, contou Jorge Mazzo.

A Defesa Civil segue intensificando o monitoramento enquanto as previsões do tempo apontarem para a possibilidade de chuva para a cidade. A população deve buscar informações nos canais oficiais do Município.