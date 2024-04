Os detidos foram conduzidos a delegacia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Os detidos foram conduzidos a delegacia de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 03/04/2024 12:04

Rio das Ostras - Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil de Rio das Ostras efetuou a prisão de dois irmãos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Nova Cidade. A ação ocorreu no contexto de uma investigação em andamento sobre um homicídio registrado na mesma região em meados de março.

De acordo com informações policiais, os agentes estavam apurando o caso de homicídio ocorrido no dia 16 de março, quando receberam a informação de que suspeitos estariam circulando em um veículo pelo bairro Nova Cidade. Após diligências, o veículo foi abordado próximo à rua da Fonte, onde os suspeitos foram encontrados armados no interior do carro. Durante a abordagem, foi apreendido um revólver calibre 38, contendo seis munições intactas.

Os irmãos detidos foram conduzidos à delegacia de Rio das Ostras, onde foram autuados em flagrante. Após os procedimentos legais, os acusados serão encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.