Os detidos foram encaminhados juntamente com o material para a 128ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 14:24 | Atualizado 02/04/2024 14:24

Rio das Ostras - Em mais uma ação contra a vandalismo, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio das Ostras deteve dois homens no domingo (31), sob suspeita de pichar o muro da Escola Municipal Alberto Jorge, localizada na comunidade do Reduto da Paz.

Os agentes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre indivíduos praticando atos de vandalismo no muro da escola. Rapidamente, dirigiram-se ao local e flagraram os suspeitos em plena atividade criminosa, portando 10 latas de spray de tinta.

Os detidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a 128ª Delegacia de Polícia, situada no Jardim Mariléa, para as providências legais.

A pichação configura crime ambiental e de vandalismo, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98. A legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem praticar atos de pichação ou sujar edificações ou monumentos urbanos.