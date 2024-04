Falta de ação por parte da Prefeitura tem gerado revolta na comunidade, que convive diariamente com buracos - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 02/04/2024 10:08

Rio das Ostras - O bairro Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, continua enfrentando sérios problemas que parecem não ter fim, de acordo com as queixas dos próprios moradores. A falta de ação por parte da Prefeitura tem gerado revolta na comunidade, que convive diariamente com buracos, lama, mato alto e uma iluminação precária em algumas vias, tornando a região um símbolo de abandono.



Utilizando as redes sociais como meio de denúncia, um morador expressou sua indignação. "É uma situação complicada! Este é o cenário que enfrentamos aqui na Avenida Euclides da Cunha, no bairro Enseada. É como se estivéssemos navegando em um barco, de tão irregular que está o trajeto. A situação está realmente insustentável", desabafou ele enquanto dirigia seu veículo.

No entanto, os problemas vão além dos buracos nas vias. O mato alto tomando conta das calçadas agrava ainda mais a situação. "Resido neste bairro há anos e, sinceramente, nos últimos meses tenho me sentido desamparada. Fico me questionando onde está o Prefeito e seus secretários, que parecem não enxergar essa realidade. Estamos completamente abandonados. Em dias chuvosos, a lama toma conta das ruas, e nos dias de sol escaldante, somos sufocados pela poeira. É absurdo o que estamos enfrentando", lamentou uma moradora.



Sobre os problemas apresentados na matéria, A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que está em andamento a obra de pavimentação, rede de esgoto e rede de drenagem na Avenida Euclides da Cunha, no Loteamento Enseada das Gaivotas.



A obra consiste na execução de terraplenagem, 2.773 metros de rede de esgoto sanitário, 1.910,20 metros de drenagem, 22.852,76 m² de pavimentação com intertravados e 3.361,08 m² de calçadas. A obra teve o seu início em 2022 com um prazo de execução de 420 dias, sendo que a mesma necessitou de aditivo prazo, alterando a sua previsão de término para maio de 2024. Este prazo de término pode sofrer ainda alteração.



A Secretaria de Meio Ambiente informa que alterou a rotina de capina no local em virtude das obras e consequente movimentação de trabalhadores e máquinas no local. Foram mantidos o recolhimento de entulho e limpeza e a Secretaria enviará uma equipe ao local para verificar a situação da capina e tomar as providências cabíveis.



