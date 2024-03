A operação tem a participação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Comando de Polícia Rodoviária - CPRv e policiais do 32ºBPM - Foto: Divulgação

A operação tem a participação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Comando de Polícia Rodoviária - CPRv e policiais do 32ºBPMFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2024 12:07

Rio das Ostras - Nesta sexta-feira (29), os moradores de Rio das Ostras testemunharam uma presença marcante da Polícia Militar em suas ruas, com a mobilização do "Caveirão" no bairro Nova Cidade. A ação, conduzida pelo 32º Batalhão da Polícia Militar, visa reprimir as atividades das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas na região, proporcionando uma sensação de segurança à comunidade.

O operação, que conta com a participação do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) e outros efetivos do 32ºBPM, resultou na prisão de um indivíduo durante a incursão no bairro Nova Cidade. O suspeito foi detido com drogas e uma arma, sendo encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP).

As ações, iniciadas na noite de quarta-feira (27), não têm prazo para término e continuarão ativas ao longo do feriado. Além do bairro Nova Cidade, outras localidades também serão alvo das operações da Polícia Militar.

A Polícia Militar convoca a população de Rio das Ostras a contribuir com informações através dos canais de Disque Denúncia: 21 2253-1177 ou pelo WhatsApp 22 99716-1810.