Vagas remanescentes abertas no Pré-vestibular Social do CEPRO em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2024 11:22

Rio das Ostras - O Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (CEPRO) está oferecendo uma oportunidade única para estudantes do ensino médio se prepararem para os desafios dos vestibulares. Com inscrições abertas para vagas remanescentes do seu Pré-vestibular Social, o programa visa proporcionar uma preparação sólida e acessível para jovens que almejam ingressar no ensino superior.

As inscrições estão disponíveis até o dia 30 de março e podem ser realizadas através do formulário online disponível em https://abrir.link/vaMUs. Além disso, os interessados devem comparecer à sede do CEPRO, localizada na Avenida das Flores nº394, bairro Residencial Praia Âncora, Rio das Ostras/RJ, até a data limite, portando os documentos necessários, como identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Para menores de idade, é imprescindível a presença do responsável durante a inscrição.

O Pré-vestibular Social do CEPRO oferece aulas aos sábados, das 9h às 17h, possibilitando flexibilidade para aqueles que têm compromissos durante a semana. Com um corpo docente qualificado e um ambiente propício para o aprendizado, o programa busca capacitar os jovens para enfrentar os desafios acadêmicos com confiança e preparo.

As vagas são limitadas, portanto, os interessados são incentivados a garantir sua inscrição o mais rápido possível. Não perca essa oportunidade de investir em seu futuro educacional e profissional!

Para mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 988091806 ou pelo e-mail cepro.rj@gmail.com.