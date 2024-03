No total, o material apreendido representa um prejuízo de mais de R$30 mil para o tráfico de drogas na região - Foto: Divulgação

No total, o material apreendido representa um prejuízo de mais de R$30 mil para o tráfico de drogas na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2024 12:00 | Atualizado 30/03/2024 12:01

Rio das Ostras - Na noite desta sexta-feira (29), uma operação conduzida pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) resultou na apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes em uma residência abandonada no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

A ação, desencadeada após denúncias sobre atividades ilícitas no local, revelou a presença de drogas que seriam distribuídas por uma facção criminosa na região.



Durante a incursão, os agentes flagraram um indivíduo em fuga, que deixou para trás uma sacola contendo diversos tipos de drogas, incluindo cocaína e maconha. A apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas local, com um valor estimado em mais de R$30 mil.



O c (128ª DP), enquanto as autoridades seguem empenhadas em garantir a segurança da comunidade.