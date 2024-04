Para essa pesquisa foram ouvidos 680 eleitores entre os dias 31 de março a 1 de abril - Foto: Divulgação

Para essa pesquisa foram ouvidos 680 eleitores entre os dias 31 de março a 1 de abrilFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 10:14 | Atualizado 02/04/2024 11:25

Rio das Ostras - Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra liderança do pré-candidato Carlos Augusto (PL)na corrida pela prefeitura de Rio das Ostras. No levantamento, que está registrado no TSE sob o número 05181/2024 Carlos Augusto aparece com mais da metade das intenções de votos do município. Ele tem 53,1% das intenções de voto contra apenas 16% do segundo colocado, o pré-candidato apoiado pelo atual prefeito Marcelino da Farmácia (PV), Maurício BM.

No levantamento Carlos Augusto aparece com 53,1%, Maurício BM com 16,0% seguido por Misaías Machado que tem 5,6% das intenções de voto. Não sabem ou não responderam correspondem a 11,2%. Brancos e Nulos somam 14,1%.

Em outros cenário, em que despontam todos os possíveis pré-candidatos anunciados, Carlos Augusto também lidera com folga. Ele tem 50,0% das intenções de voto contra apenas 14.1 de Maurício BM, Mísaias Machado tem 4% das intenções de voto, Poggian 3,4%. seguido por Luizinho do PT com 3,2% e Winnie Freitas com 1,6%.

A pesquisa também avaliou o impacto das lideranças nacionais de esquerda e direita nas eleições riostrense. De acordo com o levantamento 35,1% dos entrevistados votariam no pré-candidato apoiado diretamente pelo ex-presidente Bolsonaro contra 16,3% que votariam no candidato apoiado pelo presidente Lula (PT). O levantamento também avaliou que 12,6% dos eleitores votariam no pré-candidato apoiado pelo governador Cláudio Castro (PL). Não sabem ou não responderam correspondem a 6,2% do eleitorado.

Para esta pesquisa foram ouvidos 680 eleitores entre os dias 31 de março a 1 de abril. A margem de erro é de 3,8% para cima ou para ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.