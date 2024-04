Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as mulheres agindo rapidamente - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 02/04/2024 14:18

Rio das Ostras - A blogueira Bruna Flores, conhecida em Campos dos Goytacazes, está sob investigação da Polícia Civil por suspeita de furto em diversas lojas de Rio das Ostras. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança para verificar se a mulher flagrada nas gravações é de fato a mesma influenciadora que recentemente promoveu uma ação em um shopping de Campos, distribuindo brindes.

Além de Bruna, sua irmã, Carol Flores, também está sendo investigada. Segundo a polícia, pelo menos duas lojas na região central foram alvo das suspeitas, com relatos de que as irmãs teriam visitado um estabelecimento em três ocasiões diferentes, levando produtos sem pagar.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as mulheres agindo rapidamente, colocando os itens furtados em suas bolsas, com foco em produtos de maquiagem e perfumaria. Após a repercussão do caso, Bruna apagou uma de suas contas no Instagram.

A última vez que as irmãs foram flagradas em ação foi no sábado de aleluia (30). Internautas também mencionaram que elas já foram vistas cometendo furtos na última Feira de Preços Especiais em Campos, a FEPE.

Em um vídeo gravado, Bruna assumiu a autoria dos furtos, argumentando que erros fazem parte da vida e que assumirá as consequências de seus atos. No entanto, destacou que sua família e ela não possuem esse tipo de comportamento e que explicará tudo com calma no futuro.