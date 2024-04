São nove filmes, entre curtas e longas, relacionados ao tema "Vencer o ódio, semear horizontes" - Foto: Divulgação

São nove filmes, entre curtas e longas, relacionados ao tema "Vencer o ódio, semear horizontes"Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 12:38 | Atualizado 02/04/2024 12:38

Rio das Ostras - Pela primeira vez, Rio das Ostras (RJ) será contemplada com a Mostra de Cinema e Direitos Humanos 2023/2024. O Município estava entre as mais de 2 mil inscrições em todo o país e chega à Região dos Lagos graças ao esforço do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras – Cepro.

São nove filmes, entre curtas e longas, relacionados ao tema "Vencer o ódio, semear horizontes", que serão exibidos em sessões gratuitas nos dias 12, 13 e 14 de abril na sede do Cepro, no bairro Praia Âncora.



A 13ª Mostra é uma produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói) e realização do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.



"É um grande avanço trazer este evento para uma cidade como Rio das Ostras, com menos de 160 mil habitantes. Em um cenário de reconstrução do país, no qual as bandeiras dos movimentos sociais são erguidas novamente e a criação artística volta a florescer, exibir filmes em um bairro de periferia como o Praia Âncora é promover o senso crítico de nossa população", explica Guilhermina Rocha, presidente do Cepro.

São nove filmes, entre curtas e longas, relacionados ao tema "Vencer o ódio, semear horizontes" Foto: Divulgação

"O cinema tem papel fundamental no que podemos falar de humanização e de um projeto de país mais democrático. Neste momento difícil, precisamos dos artistas e do cinema para restaurar a energia do Brasil", disse Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos, durante cerimônia de lançamento do projeto.



O Cepro está localizado na Avenida das Flores nº 394, bairro Residencial Praia Âncora. "O cinema tem papel fundamental no que podemos falar de humanização e de um projeto de país mais democrático. Neste momento difícil, precisamos dos artistas e do cinema para restaurar a energia do Brasil", disse Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos, durante cerimônia de lançamento do projeto.O Cepro está localizado na Avenida das Flores nº 394, bairro Residencial Praia Âncora.