Ação fiscalizatória seguirá acontecendo em todo o MunicípioFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2024 11:28

Rio das Ostras - A Polícia Militar de Rio das Ostras em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, por meio da Guarda Civil Municipal – GCM, realizou uma operação de trânsito na Rodovia Amaral Peixoto, com o objetivo de coibir irregularidades e promover a segurança viária na região. A ação, coordenada em conjunto com outras forças policiais, ocorreu próximo à 128ª Delegacia de Polícia e abrangeu ambos os sentidos da via.

Durante a operação, foram conduzidas 354 abordagens e emitidas 25 notificações por infrações diversas. Além disso, dois veículos foram recolhidos ao Depósito Público e dois Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram apreendidos digitalmente.

O comandante da Polícia Militar destacou a importância dessas operações para manter a ordem e a segurança no trânsito, ressaltando o papel fundamental das forças de segurança na garantia da tranquilidade da população. "Estamos empenhados em garantir que as leis de trânsito sejam cumpridas e em coibir qualquer tipo de irregularidade que coloque em risco a segurança de todos os cidadãos", afirmou.

A presença da Polícia Militar nas rodovias é fundamental para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos motoristas, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.