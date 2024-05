Durante a operação, foram abordadas 234 motocicletas - Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 09:01

Rio das Ostras - Ação conjunta entre o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e a Guarda Municipal de Rio das Ostras resultou na apreensão de motocicletas e na prisão de um suspeito procurado. A operação ocorreu em diversos pontos da cidade na noite de terça-feira (21), visando a manutenção da ordem pública e a fiscalização do trânsito.



Sob a coordenação do Cosme, as guarnições do PROEIS de Rio das Ostras, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), lideradas pelo secretário de Segurança Pública, Evandro, e o comandante da GCM, Lobo, realizaram uma operação conforme a Ordem de Serviço. Participaram ainda o Grupo de Operações Especiais (GOE), a equipe de fiscalização de trânsito (APTRAN I e II) e o serviço de reboque.

Durante a operação, foram abordadas 234 motocicletas. Destas, quatro foram apreendidas e quatro notificações foram emitidas. Além disso, um cidadão foi autuado e preso na 128ª Delegacia de Polícia por desacato ao comandante Lobo da GCM. Durante a abordagem, foi descoberto que o indivíduo também possuía um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia.



Essas ações de fiscalização são parte do esforço contínuo para melhorar a segurança no trânsito e manter a ordem pública em Rio das Ostras. A operação é uma resposta às demandas da comunidade por um trânsito mais seguro e pela redução de práticas criminosas. As ações continuarão de forma itinerante e abrangendo diversos pontos da cidade.



