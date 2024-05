Município integra forças de segurança para coibir irregularidades no trânsito - Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:32 | Atualizado 22/05/2024 15:33

Rio das Ostras - A Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, por meio da Guarda Civil Municipal, tem intensificado as operações de trânsito para combater irregularidades e inibir práticas criminosas na cidade. Uma ação foi realizada terça-feira (21), na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, conhecida como Rodovia do Contorno.

Durante a operação, foram feitas 867 abordagens e emitidas 29 notificações. Além disso, sete Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos e uma moto foi removida para o Depósito Público.

A ação contou com a colaboração das Forças de Segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e a 3ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar.

Essas operações serão realizadas rotineiramente em diversos pontos do município para coibir práticas criminosas e proporcionar mais segurança no trânsito para a população.

"Seguiremos trabalhando incansavelmente para trazer mais segurança e sossego no trânsito em Rio das Ostras. É inadmissível que o cidadão não consiga conversar na rua devido ao barulho ensurdecedor causado por alguns motociclistas. Estamos empenhados em acabar com o desrespeito às leis de trânsito," destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Vicente Lobo.