A motocicleta foi apreendida pela autoridade policial para posterior períciaFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 12:24

Rio das Ostras - Uma operação de patrulhamento na RJ-106, altura do número 4517, em Balneário Remanso, Rio das Ostras, resultou na apreensão de uma motocicleta sem placa. A ação foi realizada pela guarnição de serviço, seguindo as diretrizes do comandante da 3ª Companhia, Tenente Lourenço, com o objetivo de coibir atos ilícitos.

Durante o patrulhamento, na tarde desta terça-feira (20), os policiais avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa. Ao abordar o condutor, nada de ilícito foi encontrado, mas ele admitiu que a moto, uma Suzuki Ninja 2022, nunca havia sido emplacada.

Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP), onde o Delegado e o inspetor registraram a ocorrência conforme o artigo 311 do Código Penal (CP). A motocicleta foi apreendida pela autoridade policial para posterior perícia.

Foram aplicadas diversas medidas administrativas ao condutor. Após prestar esclarecimentos na 128ª DP, o condutor foi liberado.