Moradores dizem estar cada vez mais indignados com a má qualidade do serviço prestado pelo hospital - Foto: Ilustração

Publicado 20/05/2024 16:14 | Atualizado 20/05/2024 16:21

Rio das Ostras - A saúde pública em Rio das Ostras vive um momento crítico. Na manhã desta segunda-feira (20), o Hospital Infantil da cidade estava lotado, com dezenas de crianças esperando horas por atendimento. Segundo relatos de várias mães, a situação tem se agravado devido à falta de médicos. Embora o quadro de plantão indique a presença de quatro profissionais, apenas dois estão efetivamente atendendo.

Os moradores estão cada vez mais indignados com a má qualidade do serviço prestado pelo hospital. A superlotação e a demora no atendimento revelam um cenário alarmante e destacam a necessidade urgente de melhorias no sistema de saúde local.

“É um absurdo ter que esperar tanto tempo com crianças doentes. A situação aqui está insustentável”, desabafa uma mãe que prefere não se identificar.

Este episódio é apenas mais um exemplo dos problemas recorrentes enfrentados pela população de Rio das Ostras. A crise na saúde pública exige ações imediatas e efetivas para garantir um atendimento digno e eficiente para todos.

Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Saúde, informou que de 0h desta segunda-feira, dia 20, até às 15h, foram atendidas cerca de 120 crianças - demanda de atendimentos dentro da média prevista.

Nesta segunda-feira, a Unidade conta com quatro pediatras realizando os atendimentos à população. A Emergência Pediátrica passa por obras de ampliação dos consultórios médicos. Também está sendo criada mais uma sala de triagem, o que deve contribuir para dar mais agilidade aos atendimentos.