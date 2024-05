32º BPM e delegacias do Norte Fluminense conquistam Prêmio de Produtividade e Integração pelo trabalho conjunto em prol da segurança pública - Foto: Ilustração

32º BPM e delegacias do Norte Fluminense conquistam Prêmio de Produtividade e Integração pelo trabalho conjunto em prol da segurança públicaFoto: Ilustração

Publicado 20/05/2024 16:10

Rio das Ostras - A segurança pública de Rio das Ostras e região ganhou destaque no Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM) do segundo semestre de 2023. As Áreas Integradas de Segurança Pública 32 (AISP 32), que englobam o 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM) e as delegacias de Casimiro de Abreu (121ª DP), Conceição de Macabu (122ª DP), Macaé (123ª DP), Rio das Ostras (128ª DP) e Quissamã (130ª DP), receberam a Premiação por Produtividade, conquistando o terceiro lugar.

Além disso, o 32º BPM, sob o comando do tenente-coronel Marcelo Amorim Aredes e do subcomandante Tales Borges, juntamente com a 123ª DP de Macaé, liderada pelo delegado Pedro Emílio Braga, foram agraciados com o Prêmio Integração pela Operação Komodo. Essa operação destacou-se pela excelência na colaboração entre as forças policiais, evidenciando a força do trabalho conjunto.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro concede esses prêmios semestrais com o objetivo de incentivar a integração e a colaboração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A premiação reconhece as unidades que se destacam na busca por resultados mais eficazes no combate à criminalidade e na promoção da segurança pública.

A conquista dessas premiações reforça a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança na região. A cooperação entre as instituições é essencial para garantir a segurança da população e alcançar resultados positivos no combate ao crime, demonstrando que a união de esforços é fundamental para a efetividade das ações de segurança pública.