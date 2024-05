Vice campeã Mundial de Bodyboard é riostrense - Foto: Divulgação

Publicado 20/05/2024 11:36

Rio das Ostras - Victoria Moraes, representante de Rio das Ostras, brilhou na competição internacional de bodyboard ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, alcançando o segundo lugar entre as melhores atletas femininas do Brasil e do mundo.

Nascida e criada na cidade, Victoria, de 25 anos, desenvolveu suas habilidades na Escola de Bodyboard Edmar Rezende, um projeto esportivo local. Sua conquista como vice-campeã mundial na categoria open é um testemunho de seu talento e dedicação. Além de receber a medalha da competição, ela foi premiada financeiramente. A atleta Kamila Silva também representou Rio das Ostras no evento.

"Este título é um marco em nossa carreira como atletas. Participar dessa competição e exibir nosso treinamento e talento para pessoas de fora do estado e do país foi uma experiência incrível", compartilha a atleta, que começou a treinar nas praias da cidade aos 10 anos de idade.

Agora, de volta às águas da Região dos Lagos, Victoria se prepara para as próximas etapas do Campeonato Brasileiro de Bodyboard, mantendo o foco e determinação que a levaram ao pódio internacional. Vale destacar que evento ocorreu entre os dias 18 e 27 de abril, na Praia de Jacaraípe, no Espírito Santo.