Publicado 21/05/2024 12:16

Rio das Ostras - Uma operação de patrulhamento na segunda-feira (20), na Rua Aroldo Ribeiro Elias, 669 - Nova Esperança, popularmente conhecida como Rua do Postinho, resultou na detenção de um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A ação foi conduzida pela guarnição escalada no Proeis Central, seguindo as diretrizes do coordenador Cosme Moreira.

Durante o patrulhamento na localidade de Goiamum, um conhecido ponto de tráfico, os policiais observaram um grupo de motociclistas em atitude suspeita. Identificado como Fabiano, um dos indivíduos foi abordado e encontrado com uma sacola contendo substâncias ilícitas.

Ao receber a ordem de prisão, a guarnição foi alvo de disparos de arma de fogo. Os policiais imediatamente buscaram abrigo e solicitaram apoio. É importante destacar que a guarnição não revidou os disparos, pois os agressores estavam fora de visão.

O suporte chegou rapidamente com a viatura da supervisão da Guarda Civil Municipal (GCM), composta pelo supervisor Piedade e o motorista GCM Sérgio. Com o reforço, a situação foi controlada e Fabiano foi conduzido à 128ª DP.

Após avaliação pelo delegado de plantão, o suspeito foi autuado por posse e uso de drogas, conforme o artigo 28, sendo ouvido e liberado posteriormente. A operação exemplifica o empenho das forças de segurança em combater o tráfico de drogas, mesmo diante de situações de risco.