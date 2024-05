Traficante admitiu estar envolvido no tráfico há algum tempo e que tinha recebido 50 cápsulas de cocaína - Foto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 12:07

Rio das Ostras - Na tarde desta terça-feira (20), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Santa Mônica, no bairro Nova Cidade, Rio das Ostras. A guarnição escalada no Proeis Central, seguindo as diretrizes do coordenador Cosme Moreira, realizava patrulhamento na Estrada do Contorno, em frente a um bar já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Os policiais notaram um indivíduo suspeito do lado de fora do bar, com algo nas mãos. Ao receber a ordem para levantar as mãos, o homem jogou várias cápsulas de cocaína, embaladas em plástico vermelho, para o outro lado do muro. Desobedecendo as instruções dos policiais, ele foi detido e colocado sob a guarda do sargento D. Santos, enquanto o sargento Leone verificava o portão da residência próxima, que estava aberto. Dentro do quintal, Leone encontrou as cápsulas de cocaína, totalizando 10 unidades.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. Durante a revista, foram encontrados R$ 70 em seu bolso, que ele confessou serem provenientes da venda de drogas. O traficante admitiu estar envolvido no tráfico há algum tempo e que tinha recebido 50 cápsulas de cocaína para vender naquele dia. Ele também revelou que uma moto periodicamente recolhe o dinheiro das vendas, para que ele não ficasse com grandes quantias em seu poder.

Após a prisão, o homem foi conduzido à 128ª DP e, posteriormente, à 123ª DP de Macaé, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.