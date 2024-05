Rio+Saneamento assume serviço de coleta e tratamento de esgoto em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Rio+Saneamento assume serviço de coleta e tratamento de esgoto em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 21/05/2024 11:58

Rio das Ostras - A Rio+Saneamento deu início a uma nova etapa em suas operações de saneamento em Rio das Ostras neste mês. A concessionária assumiu a gestão do sistema de esgotamento sanitário do município, um passo crucial para alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, conforme estipulado pelo Marco Legal do Saneamento. Após seis meses de operação assistida, as equipes começaram a trabalhar nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), incluindo a do bairro Jardim Mariléa.



Nos próximos quatro anos, a Rio+Saneamento investirá R$ 100 milhões na ampliação e modernização do sistema. O plano inclui melhorias constantes, substituição de equipamentos, como as 31 bombas elevatórias da cidade, e a transformação da ETE Cláudio Ribeiro em uma elevatória de esgoto bruto com novas tubulações, conectando-a à Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB Vila Olímpica). Também está prevista a reforma da ETE Mariléa.

Rio+Saneamento assume serviço de coleta e tratamento de esgoto em Rio das Ostras Foto: Ilustração

Christian Portugal, superintendente regional de Operações da Rio+, destacou que a coleta e tratamento de esgoto já estavam previstos no contrato de concessão. "Nosso desafio inicial é recuperar as estruturas recebidas para melhorar as operações. A meta é expandir a cobertura do sistema de 30% para 90%. Contratamos novos colaboradores para garantir que, com empenho e dedicação, alcancemos as metas e proporcionemos melhor qualidade de vida com água e esgoto tratados para todos os moradores de Rio das Ostras", afirmou.



Thiago Freire, gerente de Operações, afirmou que novos projetos de expansão estão em desenvolvimento. "A operação assistida foi bem-sucedida e estamos prontos para este novo desafio. Estamos focados na universalização e trabalhando nos projetos de ampliação para a aplicação dos recursos", explicou.



Para informar sobre o início das operações, a concessionária distribuiu comunicados por e-mail, cartas e SMS aos clientes anteriormente atendidos por outra empresa. Além disso, serão realizados atendimentos itinerantes em vários bairros para esclarecer dúvidas sobre tarifas e novos serviços.



A Rio+Saneamento também oferece suporte pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1027 e na loja física na Avenida Brasil, 597 - Extensão do Bosque. Christian Portugal, superintendente regional de Operações da Rio+, destacou que a coleta e tratamento de esgoto já estavam previstos no contrato de concessão. "Nosso desafio inicial é recuperar as estruturas recebidas para melhorar as operações. A meta é expandir a cobertura do sistema de 30% para 90%. Contratamos novos colaboradores para garantir que, com empenho e dedicação, alcancemos as metas e proporcionemos melhor qualidade de vida com água e esgoto tratados para todos os moradores de Rio das Ostras", afirmou.Thiago Freire, gerente de Operações, afirmou que novos projetos de expansão estão em desenvolvimento. "A operação assistida foi bem-sucedida e estamos prontos para este novo desafio. Estamos focados na universalização e trabalhando nos projetos de ampliação para a aplicação dos recursos", explicou.Para informar sobre o início das operações, a concessionária distribuiu comunicados por e-mail, cartas e SMS aos clientes anteriormente atendidos por outra empresa. Além disso, serão realizados atendimentos itinerantes em vários bairros para esclarecer dúvidas sobre tarifas e novos serviços.A Rio+Saneamento também oferece suporte pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1027 e na loja física na Avenida Brasil, 597 - Extensão do Bosque.