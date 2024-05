Atrações alternativas levam criatividade para o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival de Jazz & Blues - Foto: Ilustração

Publicado 21/05/2024 13:08

Rio das Ostras - O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que será realizado durante o feriadão de Corpus Christi, de 30 de maio a 2 de junho, transformará a pequena Vila de Pescadores em um palco internacional de boa música. A programação contará com atrações internacionais se apresentando em cinco palcos espalhados pela cidade.



Empresários e músicos locais já estarão se organizando, criando programações paralelas ao evento principal. Cida Garcia, por exemplo, além de integrar o elenco principal do festival, abrirá a programação oficial no dia 30 de maio no palco Concha, no Centro, e também fará a abertura do Galleria Gastrobar na quarta-feira, dia 29, recepcionando a chegada dos turistas. No repertório da cantora, estarão músicas de Koko Taylor, Joss Stone, Deborah Coleman, Dione Faris, Tina Turner e Imelda May, entre outras.



"Vamos dar um gostinho do que virá já na quarta. Quem for na abertura do restaurante, dia 29, terá uma grande surpresa. É uma ótima oportunidade para nós, artistas, aparecermos para o mundo e se unir aos empresários locais neste momento fará toda a diferença”, explicou a cantora.

O Atlântico Hotel estará com 100% de ocupação. “Nosso time de colaboradores estará a todo vapor! No sábado faremos uma manhã diferente com um ‘Brunch com Blues’. De 8h às 10h, será servido um café da manhã com música ao vivo de Cida Garcia. Serão turistas de várias partes do Brasil, e será uma oportunidade para, além de movimentar a economia, divulgar nosso espaço para futuras visitas em outras estações. Estamos localizados entre a praia de Costazul e a Lagoa do Iriry”, contou a empresária Penhamara de Araújo Lima.

Para os amantes de boa música e culinária refinada, os restaurantes locais oferecerão motivos de sobra para serem escolhidos. O festival fará com que os principais restaurantes usem a criatividade para atrair o público. “Teremos um cardápio especial para o ‘Jazz e Blues’ e daremos nomes de artistas importantes para estes gêneros, como Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, B.B. King, Duke Ellington e Norah Jones. O Hurricane, tradicional drink de New Orleans, feito com suco de frutas cítricas, rum e gelo, também estará no menu. As receitas variadas agradarão a todos, com opções desde costelinha e mignon até camarão. Será possível experimentar risoto, dadinho de tapioca ou pastel, com preços variando entre R$ 25 e R$ 90”, explicou Silvia Stanzani, proprietária e chef do Galleria Gastrobar.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Pessanha, destacará a importância do evento para a cidade. “O Festival de Jazz & Blues é um evento que faz parte da nossa política de turismo por meio de eventos. Rio das Ostras será oficialmente a capital do Jazz e do Blues devido à grandiosidade que o evento vem ganhando ao longo do tempo. Artistas, produtores culturais, empresas de shows e estruturas, empresários, vendedores ambulantes, entre tantos outros, ganharão com o Festival. Além de lançarmos a cidade para o mundo inteiro.”



