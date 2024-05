Caso foi registrado na 128ª Delegacia - Foto: Divulgação

Caso foi registrado na 128ª DelegaciaFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 09:14 | Atualizado 23/05/2024 09:15

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar de Rio das Ostras resultou na prisão de duas mulheres e um homem por tráfico de drogas no bairro Costa Azul. A ação ocorreu na terça-feira (21), na Avenida Costa Azul, 822, em frente a um restaurante.

A guarnição recebeu informações de que duas mulheres estavam vendendo drogas em frente ao restaurante e que usavam um portão branco ao lado para buscar suas cargas. Ao chegar no local, os policiais notaram o portão aberto e, ao entrar, viram um indivíduo, identificado posteriormente como C.A.C., jogando uma sacola com buchas de maconha pela janela de um quarto. A sacola foi imediatamente recolhida.

Durante a abordagem, os policiais verificaram uma mochila próxima a uma das abordadas. Ela admitiu ter recebido uma carga de "ópio" que estava na mochila. No interior da mochila, foram encontrados pinos contendo uma substância branca semelhante a cocaína. Os policiais deram voz de prisão aos acusados, informando seus direitos constitucionais, e conduziram ambos algemados à 128ª Delegacia de Polícia para apreciação dos fatos pela autoridade policial.

Após a avaliação do delegado, os envolvidos foram mantidos presos, enquadrados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que tratam do tráfico e associação para o tráfico de drogas. As prisões fazem parte dos esforços contínuos da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na região e garantir a segurança pública.