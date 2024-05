Detido informou que havia comprado a droga na Rua do Pontinho, no bairro Goiamum - Foto: Divulgação

Detido informou que havia comprado a droga na Rua do Pontinho, no bairro GoiamumFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 09:36

Rio das Ostras - Na madrugada de domingo (26), a Polícia Militar de Rio das Ostras realizou uma operação que resultou na detenção de um homem por posse de drogas. A guarnição escalada no programa Proeis Central, seguindo as diretrizes do coordenador Cosme Moreira, estava em patrulhamento na área da ponte de Costazul quando avistou um indivíduo em atitude suspeita em um ponto de ônibus.

Ao perceber que o suspeito não parecia estar aguardando nenhum transporte, os policiais decidiram realizar uma abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados no bolso do homem três pinos de uma substância branca, aparentemente cocaína. O suspeito recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais. De acordo com os policiais, não foi necessário o uso de algemas, pois o homem colaborou durante a abordagem.

O detido informou que havia comprado a droga na Rua do Pontinho, no bairro Goiamum, um local já conhecido pela venda de entorpecentes. Ele foi levado para a delegacia, onde o delegado de plantão enquadrou o caso como porte e uso de drogas, conforme o artigo 28 da Lei 11.343. Após ser ouvido, o homem foi liberado.