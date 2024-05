Na sacola carregada pelo suspeito, os policiais encontraram R$ 72,00 em espécie e 37 trouxinhas de maconha, evidenciando a prática de tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 13:42

Rio das Ostras - Em uma operação realizada na Rua Aroldo Ribeiro Elias, no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, a Polícia Militar efetuou a prisão de um suspeito de tráfico de drogas. Na ação, ocorrida na última sexta-feira, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir carregando uma sacola plástica.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito foi perseguido e capturado por um dos policiais. No entanto, em uma segunda tentativa de escapar, o suspeito acabou colidindo com a viatura, resultando em escoriações tanto no próprio suspeito quanto no policial envolvido. Ambos receberam atendimento no pronto-socorro municipal de Rio das Ostras.

Na sacola carregada pelo suspeito, os policiais encontraram R$ 72,00 em espécie e 37 trouxinhas de maconha, evidenciando a prática de tráfico de drogas. A operação contou com o apoio do setor hotel, sob o comando do 1° SGT Everton, e foi realizada em conformidade com a súmula vinculante 11 do STF, que regulamenta o uso de algemas.

Os policiais envolvidos na operação, identificados como 3° SGT Salles e o 1° SGT Everton, seguiram os procedimentos padrão de abordagem e captura, garantindo a segurança de todos os envolvidos e o cumprimento da lei. A ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu sob custódia, aguardando os devidos procedimentos legais.