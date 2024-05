Com a apreensão das drogas, a guarnição conduziu o suspeito à 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Na tarde de quinta-feira (23), a equipe PATAMO da 3ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação de sucesso contra o tráfico ilícito de drogas em Rio das Ostras. A ação aconteceu na Rua Graciliano Ramos, no bairro Recanto, após receberem informações de que um indivíduo estava traficando no local.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e conseguiram abordar um suspeito que correspondia às características descritas na denúncia. Durante a revista, foram encontrados 27 pinos de cocaína com o homem.

Com a apreensão das drogas, a guarnição conduziu o suspeito à 128ª Delegacia de Polícia para que a autoridade policial competente pudesse proceder com a apreciação do caso.